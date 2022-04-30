Почти все здания на "Азовстали" – разрушены, - CNN

Это видно из новых спутниковых снимков Maxar Technologies.

Почти все здания на "Азовстали" – разрушены, - CNN

Почти все здания на "Азовстали" в Мариуполе, где прячутся украинские защитники, разрушены, сообщает CNN.

Это видно из новых спутниковых снимков Maxar Technologies.

В крышах зданий – большие дыры, некоторые кровли обрушены. Часть построек превратились в руины.

Многие жилые и правительственные здания к востоку от "Азовстали" также полностью разрушены.

Мариупольский городской совет сообщил, что сегодня, вероятно, удастся вывезти жителей заблокированного россиянами города на подконтрольную Украине территорию.

Бойцы полка "Азов" обнародовали видео уничтожения роSSийскими оккупантами жилого многоэтажного дома в Мариуполе.

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