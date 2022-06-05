РФ намеренно обстреляла Донецк для создания «картинки» в СМИ

В субботу, 4 июня, временно оккупированный Донецк обстреляли оккупанты из артиллерии. Войска РФ намеренно обстреляли жилые кварталы для создания выгодной роSSийским пропагандистам «картинки» в СМИ , информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что «в Донецке прозвучала серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города", - говорится в сообщении.

Очевидцы из оккупированного Донецка сообщали, что войска РФ обстреливали город:

"стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";

"в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно";

"вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт.";

"люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их убедить, что Украина плохая".