РФ намеренно обстреляла Донецк для создания «картинки» в СМИ
Пропагандисты умышленно запугивают жителей временно оккупированных территорий, чтобы оправдать войну против Украины, информирует
В субботу, 4 июня, временно оккупированный Донецк обстреляли оккупанты из артиллерии. Войска РФ намеренно обстреляли жилые кварталы для создания выгодной роSSийским пропагандистам «картинки» в СМИ, информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что «в Донецке прозвучала серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города", - говорится в сообщении.
Очевидцы из оккупированного Донецка сообщали, что войска РФ обстреливали город:
- "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";
- "в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно";
- "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт.";
- "люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их убедить, что Украина плохая".
Отмечается, что пропагандисты специально запугивают жителей временно оккупированных территорий, чтобы оправдать вторжение РФ в Украину.