Враг стремится взять под полный контроль Рубежное и Попасную, чтобы потом наступать на Лиман, Славянск и Барвенково, – Генштаб

На Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

"Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково", - сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 30 апреля.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении оккупанты силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

На Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с роSSийской федерацией районах Украины.