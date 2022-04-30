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2022-04-30
Ракетный удар по аэропорту Одессы нанесли с территории оккупированного Крыма – глава Одесской ОВА.
Противник применил противокорабельный комплекс "Бастион", информирует
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Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко
"Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма береговым противокорабельным комплексом "Бастион"", - сказал Марченко.
Он добавил, что взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта разрушена. В результате ракетного удара никто не пострадал.
Елизавета Чижик, ZN.ua