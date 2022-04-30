"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РоSSийской Федерации не обсуждаются. Поэтому россиянам лучше отказаться от недостоверных комментариев по теме переговоров.

Об этом Подоляк сказал в комментарии журналистам.

"Не первый раз приходится говорить, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция. Во-первых, ни разу за столом переговоров не видел господина Лаврова. Ни очно, ни в онлайн-формате. Хотя сам не пропустил ни одного раунда. Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса", - отреагировал советник руководителя ОПУ.

Вопрос русского языка и "денацификации" закрыт, поскольку, по словам Михаила Подоляка, "роSSийская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан".

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что "точно в рамках переговорного процесса совсем не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ ".

"Поскольку до сих пор не устранены причины для их введения мировым сообществом, а именно - оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что вопрос санкций Украина не может обсуждать без привлечения тех стран, которые их ввели.

"...Потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютно варварское поведение РоSSии. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк сказал, что вынужден "в который раз упорно рекомендовать представителям РоSSийской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса".