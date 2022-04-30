"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк

Советник руководителя ОПУ порекомендовал представителям страны-агрессора отказаться от недостоверных комментариев на тему переговоров.

"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк
Фото: ОПУ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РоSSийской Федерации не обсуждаются. Поэтому россиянам лучше отказаться от недостоверных комментариев по теме переговоров.

Об этом Подоляк сказал в комментарии журналистам.

"Не первый раз приходится говорить, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция. Во-первых, ни разу за столом переговоров не видел господина Лаврова. Ни очно, ни в онлайн-формате. Хотя сам не пропустил ни одного раунда. Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса", - отреагировал советник руководителя ОПУ.

Вопрос русского языка и "денацификации" закрыт, поскольку, по словам Михаила Подоляка, "роSSийская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан".

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что "точно в рамках переговорного процесса совсем не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ".

"Поскольку до сих пор не устранены причины для их введения мировым сообществом, а именно - оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что вопрос санкций Украина не может обсуждать без привлечения тех стран, которые их ввели.

"...Потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютно варварское поведение РоSSии. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк сказал, что вынужден "в который раз упорно рекомендовать представителям РоSSийской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса".

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что переговоры между Россией и Украиной состоятся тогда, когда РФ "будет готова принять мир таким, каков он есть".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
Блок рекламы


Похожие новости
Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для УкраиныЦентр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины
Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины
Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»
ЕС может ввести санкции против ядерной отрасли РФ, – PoliticoЕС может ввести санкции против ядерной отрасли РФ, – Politico
РоSSия планирует "освободить мир от Запада". Подоляк предупредил союзников, что это значит на самом делеРоSSия планирует "освободить мир от Запада". Подоляк предупредил союзников, что это значит на самом деле
Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историюNewsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю
"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины
РоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуацииРоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуации
Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - ПодолякМир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - Подоляк
Зеленский назвал роSSийский фейк о планах Польши захватить запад Украины "информационной ракетой"Зеленский назвал роSSийский фейк о планах Польши захватить запад Украины "информационной ракетой"
Последние новости
Подгружаем последние новости