Чехия – единственный кандидат на замену РФ в Совете ООН по правам человека

10 мая Генассамблея ООН проведет голосование по стране, которая заменит РФ в Совете по правам человека. Об этом сообщает Associated Press.

Поскольку места в Совете разделены между региональными группами, на смену РоSSии должна прийти восточноевропейская страна.

Представительница Генассамблеи Паулина Кубяк сообщила, что Чехия является единственным кандидатом на это место.

Напомним, Совет ООН по правам человека – это международный правозащитный орган в системе ООН . Образован в 2006 году на базе Комиссии по правам человека, действовавшей с 1946 года.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 7 апреля временно остановила участие РоSSийской Федерации в Совете по правам человека. Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в городе Буча Киевской области.

16 марта РоSSия была исключена из Совета Европы. Выход из этой организации денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

23 апреля стало известно, что Чехия подала заявку на замену РоSSии в этом органе.