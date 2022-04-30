"В здравый смысл не вписывается": Терехов рассказал, что будет с советским наследием в Харькове

игорь терехов, скрин

Мэр Харькова рассказал, что ждет культурный советское наследство в городе.

Свои мысли мэр высказал изданию "Бабель".

"В Харькове больше не будет Московского проспекта и Московского района. И на одной из первых сессий горсовета мы их переименуем.

Игорь Терехов

Что касается маршала Жукова, вернемся к этому вопросу после войны. Есть определенные ситуации, я хочу, чтобы люди поняли. Вы же знаете, что есть очень много харьковчан, которые не трактовали Жукова как маршала Победы. Есть разные стороны. И вот я хочу, чтобы приняли решение харьковчане. Путем социологического опроса. После нашей победы понимание очень у многих перевернется. И я хочу, чтобы это было сознательное решение Харькова, а не личное решение мэра города.

В здравый смысл сегодня не вписывается оставить названия Московского проспекта или Московского района. Я предложу название и уверен, что будут герои, которые защищают сейчас Харьков. Есть уже несколько таких знаковых и людей, и дивизия, которая защищает город. И будет еще больше. А о памятнике решат люди. Я, в принципе, уверен, как именно они решат. Но не имею права навязывать людям свою точку зрения.

маршал Жуков, Харьков


Алексей Ионов, politeka.net

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