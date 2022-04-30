В Запорожской области с начала вторжения оккупанты похитили более 200 мирных жителей

Почти сотня человек до сих пор находятся в заложниках у врага, информирует ZN.ua.

В Запорожской области с начала вторжения оккупанты похитили более 200 мирных жителей
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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Запорожской области зафиксировали похищение 213 гражданских лиц, сообщили в областной военной администрации. Из них около 90 человек до сих пор находятся в заложниках.

«За прошлую неделю на горячую линию по направлению работы рабочей группы обратилось 56 человек. За время военной агрессии со стороны роSSийской федерации на вечер 28 апреля комиссией ОВА зафиксировано 213 похищений гражданских лиц. Из них 88 продолжают находиться в заложниках», – говорится в сообщении.

За последнюю неделю удалось освободить 20 гражданских лиц. Всего из плена вернулись 125 человек, из которых девять мирных жителей вернулись домой в рамках обмена.

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