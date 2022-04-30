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2022-04-30
В НАТО сделали прогноз по ситуации в Приднестровье
Кишиневу, вероятно, следует готовиться к дестабилизации, информирует
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В НАТО считают, что Молдове не грозит военный сценарий, однако на территории Приднестровья возможны провокации. Заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане рассказал во время интервью
"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", — сказал Джоан.
Что касается Молдовы, там могут быть попытки дестабилизации ситуации.
Виктория Хмилевская, ZN.ua