В НАТО сделали прогноз по ситуации в Приднестровье

В НАТО считают, что Молдове не грозит военный сценарий, однако на территории Приднестровья возможны провокации. Заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане рассказал во время интервью Digi24 , что основная их цель – создать проблемы для Украины.

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ . Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", — сказал Джоан.

Что касается Молдовы, там могут быть попытки дестабилизации ситуации.