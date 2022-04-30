СБУ разоблачила сеть роSSийских агентов в Луганской области

Житель Лисичанска передавал оккупантам данные о подразделениях ВСУ.

СБУ разоблачила сеть роSSийских агентов в Луганской области
Фото: Сергей Гайдай /Телеграм

СБУ задержала последнего участника агентурной сети, которая способствовала вражеским обстрелам Луганщины.

Об этом в Телеграмме сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Установлено, что житель Лисичанска передавал захватчикам сведения о расположении подразделений ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также данные о вражеских обстрелах города.

Предатель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном. Пособники оккупационных войск передавали куратору собранные данные через телеграмм-каналы.

"В настоящее время все участники, в том числе, глава агентурной сети установлены и задержаны. Каждого коллаборанта ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - написал Гайдай.

Напомним, что в Мариуполе был убит Валерий Кирсанов, который корректировал роSSийские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году.

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