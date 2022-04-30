В Мариуполе войска РФ заселяют в дома беженцев неизвестных людей

Мариупольская городская рада заявила что в уцелевшие дома жителей блокадного Мариуполя, покинувших оккупированную территорию, заселяют неизвестных людей.

Отмечается, что такие разрешения выдает, в частности, нелегальная рада поселка Старый Крым Кальмиусского района Мариуполя, работающий под флагом незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Такие случаи не единичны.

Войска РФ заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, которых сами оставили без жилья. Более того, когда приезжают владельцы за своими вещам, новые жители могут их не отдать.

"Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и безаконие", - говорится в сообщении.