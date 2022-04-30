РоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуации

Сегодня есть множество мировых лидеров, которые готовы лично отправиться в город, чтобы оттуда все же удалось спасти людей, информирует ZN.ua.

РоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и
© t.me/polkazov

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти обращаются ко многим мировым лидерам по вопросу эвакуации из Мариуполя, в том числе эти призывы доходят и до роSSийского диктатора Владимира Путина, но он их игнорирует. Слова Подоляка цитирует пресс-служба "Слуги народа".

Он отметил, что весь мир при этом готов помочь спасению людей.

"Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить роSSийскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с роSSийской стороны нет никакой реакции", – отметил советник главы ОП.

По его словам, в вопросе гуманитарной составляющей россияне не идут ни на какие уступки, они полностью закрыты. Их главная цель – уничтожить Мариуполь и "Азов".

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". РоSSияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – констатирует Подоляк.

Однако украинские власти и мировые лидеры не останавливают поиски возможного выхода из этой сложной ситуации.

"В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть, мы едем туда – и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – заверил Подоляк.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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