Польша поможет Украине с оборудованием для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры
«Новое оборудование заработает ради совместной победы над врагом на информационном фронте», – подчеркивают в Госспецсвязи, информирует
Ведущий польский оператор эфирного радио и телевидения Emitel бесплатно предоставит Украине телевизионное и радиовещательное оборудование для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которую целенаправленно атакует РоSSия, сообщает
Соглашение о поставках первой партии уже подписано.
В течение нескольких недель четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы к ним доставят в Украину.
«В войне, которую РоSSия развязала против нашего государства, агрессор целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру. Из-за ракетных обстрелов и бомбардировок пострадали десятки передающих телевизионных центров. В настоящее время возобновление вещания - одна из ключевых задач Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) при Госспецсвязи. Очень приятно, что и в этой работе нам на помощь пришли друзья из других стран», - говорят в Госспецсвязи.