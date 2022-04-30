Польша поможет Украине с оборудованием для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры

Ведущий польский оператор эфирного радио и телевидения Emitel бесплатно предоставит Украине телевизионное и радиовещательное оборудование для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которую целенаправленно атакует РоSSия, сообщает Госспецсвязи .

Соглашение о поставках первой партии уже подписано.

В течение нескольких недель четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы к ним доставят в Украину.

«В войне, которую РоSSия развязала против нашего государства, агрессор целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру. Из-за ракетных обстрелов и бомбардировок пострадали десятки передающих телевизионных центров. В настоящее время возобновление вещания - одна из ключевых задач Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) при Госспецсвязи. Очень приятно, что и в этой работе нам на помощь пришли друзья из других стран», - говорят в Госспецсвязи.