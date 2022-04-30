Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева"

"Призрак Киева " получил всемирную известность после того, как в первые дни войны сбил 10 вражеских самолетов. Установили личность легенды – им оказался 29-летний Степан Тарабалка, он погиб во время выполнения очередного боевого задания, информирует Апостроф .

Об этом сообщает NDTV.

В целом на его счету – 40 ликвидированных роSSийских самолетов. Известно, что пилота, управлявшего истребителем"МиГ-29", убили 13 марта во время боя с "подавляющим" количеством сил противника. Летчик-истребитель был посмертно награжден высшей медалью Украины за боевую храбрость — орденом "Золотая Звезда". Ему также было присвоено звание Героя Украины.

С раскрытием его личности сообщения о том, что "Призрак Киева " мог быть городской легендой, были прекращены. Его храбрость послужила мощным стимулом для боевого духа украинских войск перед лицом превосходящих сил. По данным Times , его шлем и защитные очки теперь будут выставлены на аукцион в Лондоне .

Сообщается, что майор Тарабалка родился в рабочей семье на западе Украины в маленьком селе Королевка и с детства хотел стать летчиком. У мужчины остались родители, жена и сын.