В Харькове оккупанты обстреляли больницу и жилые дома — ГСЧС

В одном из домов был травмирован мужчина.

В Харькове оккупанты обстреляли больницу и жилые дома — ГСЧС
© ГСЧС / Facebook

РоSSийские захватчики обстреляли Немышлянский район Харькова, под огонь попали жилые дома, больница и промзона. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Сегодня ночью, 30 апреля, враг нанес очередной обстрел по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района города Харькова. В результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых 9-этажек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из домов был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков его госпитализировали в городскую больницу.

Кроме того, получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова.

«В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании медучреждения нет», - сообщили в ГСЧС.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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