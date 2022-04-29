РоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – Генштаб

РоSSия продолжает наступление в Восточной операционной зоне для полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутной границы с Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях военные Беларуси продолжают усиливать участки границы с Украиной. Там также провели проверку готовности авиации дежурных сил и средств системы ПВО, сообщили в сводке Генерального штабу ЗСУ.

С белорусской территории сохраняется угроза ракетных ударов.

На Сиверском направлении враг пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных Сил Украины в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей РоSSия разместила часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности.

"В дальнейшем не исключается совершение противником демонстрационных действий и провокаций в прилегающих к государственной границе Украины районах. В частности, есть вероятность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах", - отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении основные усилия РоSSии сосредоточены на удержании занимаемых позиций к северу и юго-востоку от Харькова. Враг пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Сиверский Донец.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Продолжаются артиллерийские обстрелы наших войск.

На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял перекидывание части подразделений с Мариупольского на Кураховское направление.

"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10. Продолжает терять эту разведывательную технику ", – добавили в Генштабе.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях РоSSия имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

Для наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

В Приднестровском регионе республики Молдова РФ продолжает распространять информацию через прокремлевские СМИ по поводу угрозы населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.

"Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты", – подчеркнули в сообщении.