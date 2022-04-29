Оккупанты вывезли из больниц Мариуполя в РоSSию аппараты ИВЛ

Городской совет предполагает, что это происходит из-за роста заболеваемости ковидом в РФ .

Оккупанты вывезли из Мариуполя в РоSSию часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Об этом со ссылкой на оставшихся в городе местных жителей сообщил Мариупольский городской совет.

"Вероятно, эпидемия ковида в РоSSии, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Только в мариупольских больницах было 60 аппаратов вентиляции легких", – отметили в горсовете.

Мэр города Вадим Бойченко подчеркнул, что обворовывание того, что уцелело, является мародерством и военным преступлением.