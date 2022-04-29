К концу войны в Украине могут естественным путем исчезнуть олигархи – Шуляк

В Украине крупный бизнесе привык зарабатывать на государстве. Мы тридцать лет строили кланово-олигархическую модель. Однако государству крайне необходимо продолжать двигаться в избранном до войны направлении: разделить политику и бизнес. Об олигархах, бесполезности реестра и сакральности земли в интервью ZN.UA рассказала глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, с которой поговорила Инна Ведерникова.

«Я напомню, что закон об олигархах был первым и самым сложным шагом к изменению существующей экономической и политической основы страны. После реестра, который должен был заработать в мае, последовали бы и другие шаги. Включая изменения антимонопольного законодательства и подходов к финмониторингу», – заявила Шуляк.

Она не смогла сказать как будет (и будет ли вообще) работать этот закон в условиях военного времени, и имеет ли он сейчас тот смысл, который в него закладывался изначально. По словам главы партии СН, к концу войны у нас естественным путем может вообще не остаться олигархов. Однако точно не по причине национализации или раскулачивания.

«Я уверена, что нам удастся выстроить абсолютно цивилизованную систему координат для сосуществования государства и крупного бизнеса. Однако если быть совсем честными, то у нас и сейчас есть антимонопольное законодательство и институции в этой сфере. Где, к сожалению, всегда присутствовали если не ставленники олигархов, то люди, через которых они защищали свой интерес и влияли на государственные и политические процессы», – отметила Шуляк.

Поэтому, по ее словам, очищая после войны систему госуправления от некомпетентных людей, нужно будет избавляться и от кластера высокоранговых госслужащих, обслуживающих интересы олигархов.