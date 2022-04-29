ФСБ руководит Приднестровьем: разведка объяснила, для чего россия использует территорию

ФСБ руководит Приднестровьем: разведка объяснила, для чего россия использует территорию

Провокации роSSийских спецслужб, которые накануне произошли в непризнанной республике, могут быть направлены не только на запугивание.

Агрессор может создать в "ПМР" еще один плацдарм для агрессии не только против Украины, но и против других стран. Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Склады с боеприпасами на территории так называемой Приднестровской Молдавской республики россия может использовать для контрабанды оружия. К тому же всеми процессами на территории Приднестровья фактически руководит ФСБ РФ.

По его словам, на протяжении многих лет россия проводила в так называемом Приднестровье мобилизационные учения. На них местные "войска" отрабатывали взаимодействие с оперативной группой роSSийских войск.

При этом отмечается, что во время военных учений на территории Приднестровья войска страны-агрессора отрабатывали ведение как оборонных, так и контрнаступательных боев.

Провокации роSSийских спецслужб, которые накануне произошли в непризнанной республике, могут быть направлены не только на запугивание местного населения и Молдовы, но и на то, чтобы вынудить руководство Приднестровья согласиться на расширение присутствия роSSийских войск.


Александра Павленко, politeka.net

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