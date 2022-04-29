В Луганской области нашли убитым коллаборанта Шароградского, - украинская разведка

Он до начала роSSийского вторжения был "профессиональным общественным деятелем".

В Новоайдаре (Луганская область) нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

25 апреля его похитили из помещения Щастинской райгосадминистрации, где коллаборант принимал участие в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ .

Вскоре его нашли убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

"Павел Шароградский до начала роSSийского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем представлял себя как высокообеспеченный ", – рассказали в ГУР.

После роSSийской оккупации Новоайдару Шароградский предоставлял захватчикам информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

В украинской разведке сообщили - в отношении Павла Шароградского было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы произошедшего.