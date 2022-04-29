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2022-04-29
Экс-регионал царев "покопался" в Чернобыльских лесах: "Думал, из-за алкоголизма, а это радиация"
Предатель Украины и разжигатель войны олег царев снова "отметился"
На фейл полоумного "экс-регионала" обратил внимание
Так, по словам царева, за время оккупации в Киевской области он вместе с орками рыли вручную окопы и биндажи в Чернобыльских лесах. Что позабавило пользователей сети:
"Я думал, он такой из-за алкоголизма, а это радиация;
Да ну, пусть будет. Его будут показывать, как последствия Чернобыля;
Не судите строго Олежку, у него перманентный запой;
Ахах, представляю как Янык по Чернобылю, на пеньках прыгал с этим алкашем. Надеюсь они уже светятся ночью;
Кто-нибудь скажет им, что в Чернобыле еще радиация водится"
Алексей Ионов, politeka.net