Экс-регионал царев "покопался" в Чернобыльских лесах: "Думал, из-за алкоголизма, а это радиация"

Экс-регионал царев "покопался" в Чернобыльских лесах: "Думал, из-за алкоголизма, а это радиация"

Предатель Украины и разжигатель войны олег царев снова "отметился"

На фейл полоумного "экс-регионала" обратил внимание блогер "Фашик Донецкий" в телеграм.

Так, по словам царева, за время оккупации в Киевской области он вместе с орками рыли вручную окопы и биндажи в Чернобыльских лесах. Что позабавило пользователей сети:

"Я думал, он такой из-за алкоголизма, а это радиация;

Да ну, пусть будет. Его будут показывать, как последствия Чернобыля;

Не судите строго Олежку, у него перманентный запой;

Ахах, представляю как Янык по Чернобылю, на пеньках прыгал с этим алкашем. Надеюсь они уже светятся ночью;

Кто-нибудь скажет им, что в Чернобыле еще радиация водится"


Алексей Ионов, politeka.net

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