В ОП убеждены, что в РФ тоже начнутся боевые действия: "Мы будем с интересом за этим наблюдать"

Там считают, что количество эксцессов на базах горюче-смазочных материалов будет только увеличиваться, информирует ZN.ua.

В ОП убеждены, что в РФ тоже начнутся боевые действия:
© Украинская Правда

Интенсивность боевых действий, которую сегодня показывает армия РФ, свидетельствует о том, что они будут точно перенесены на территорию РоSSии. Во время интервью изданию "Радио Свобода" советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что речь идет даже не о вовлечении украинской стороны в это, а о провокациях самих россиян.

"Они считали, что эта война где-то там (не в РоSSии – ред.) происходит, а мы (сами россияне – ред.) здесь сидим – шампанское, икра и так далее, – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах, - отметил Подоляк.- Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует РоSSийская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию РоSSийской Федерации. Это же ясно".

Он отметил, что таких случаев, которые сегодня наблюдаются в приграничных с Украиной областях, будет только больше.

"И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать... Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ (горюче-смазочных материалов – ред.), на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная роSSийская вертикаль власти", - отметил Подоляк.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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