Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»
Президент США пояснив, що його країна збирається робити далі, щоб допомогти Києву відновити українську територіальну цілісність, інформує
США засуджують шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародний закон, топчеться на Статуті ООН і демонструє свою зневагу до мирних народів.
Так на російське рішення анексувати південні і східні області України відреагував президент США Джо Байден. У
«Ми продовжимо підтримувати зусилля України, націлені відновити контроль над територіями, зміцнюючи її військові і дипломатичні позиції включно з наданням додаткової допомоги в сфері безпеки на 1,1 мільярд доларів, про який США оголосили цього тижня», - йдеться в заяві байдена.
Він також нагадав, що у відповідь на фальшиві російські заяви про анексію, США разом з союзниками і партнерами оголосили про новий пакет санкцій сьогодні. Ці санкції змусять заплатити тих в Росії і за її межами, хто надале політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус української території. Байден пообіцяв згуртувати міжнародну спільноту, щоб засудити поведінку Росії і притягнути її до відповідальності.