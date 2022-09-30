Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»

США засуджують шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародний закон, топчеться на Статуті ООН і демонструє свою зневагу до мирних народів.

Так на російське рішення анексувати південні і східні області України відреагував президент США Джо Байден. У своїй заяві він наголосив, що російські дії не мають жодної легітимності. А США завжди буде поважати визнані міжнародною спільнотою українські кордони.

«Ми продовжимо підтримувати зусилля України, націлені відновити контроль над територіями, зміцнюючи її військові і дипломатичні позиції включно з наданням додаткової допомоги в сфері безпеки на 1,1 мільярд доларів, про який США оголосили цього тижня», - йдеться в заяві байдена.