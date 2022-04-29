Пребывание в Мариуполе без справки о фильтрации становится невозможным – мэрия

На въезде в Мариуполь роSSийские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия - в город пускают не просто с бумагой о фильтрации, а только при регистрации в Мариуполе или предоставлением доказательств, следующих к родственникам условно первой линии – родители, дети. При этом кафиры ни впускают, ни не выпускают мужчин, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«При наличии бумаги о фильтрации самый простой способ въезда через с. Виноградное, из-за чего на въезд большие очереди (усиленная проверка). Также оккупанты ввели дополнительные пункты проверки в средние города, где также проводят дополнительные проверки. Самые мощные меры фильтрации в Левобережном районе», – написал он в пятницу утром.

В любой момент в любой части города могут остановить и требовать документы на проверку.

В окрестностях Мариуполя, в таких районах как Мирный, Волонтеровка, Виноградное, в фильтрационный лагерь в Безымянное вывезли почти всех мужчин и уже неделю не выпускают домой.

Без справки о фильтрации пребывания в Мариуполе становится почти невозможным. При этом внутри города фильтрационных органов нет и до них нужно добраться самостоятельно.

«После фильтрации в Старобешево можно либо самостоятельно вернуться в Мариуполь (транспорт не предоставляется, то есть автобусы в один конец), либо выбрать путь депортации в РоSSию. По крайней мере, в отличие от лагерей в Мангуше/Ялте/Никольском/Безымянное принуждение к депортации отсутствует», - отметил Андрющенко.