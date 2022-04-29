Пребывание в Мариуполе без справки о фильтрации становится невозможным – мэрия

Мужчин в город не пускают и не выпускают.

На въезде в Мариуполь роSSийские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия - в город пускают не просто с бумагой о фильтрации, а только при регистрации в Мариуполе или предоставлением доказательств, следующих к родственникам условно первой линии – родители, дети. При этом кафиры ни впускают, ни не выпускают мужчин, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«При наличии бумаги о фильтрации самый простой способ въезда через с. Виноградное, из-за чего на въезд большие очереди (усиленная проверка). Также оккупанты ввели дополнительные пункты проверки в средние города, где также проводят дополнительные проверки. Самые мощные меры фильтрации в Левобережном районе», – написал он в пятницу утром.

В любой момент в любой части города могут остановить и требовать документы на проверку.

В окрестностях Мариуполя, в таких районах как Мирный, Волонтеровка, Виноградное, в фильтрационный лагерь в Безымянное вывезли почти всех мужчин и уже неделю не выпускают домой.

Без справки о фильтрации пребывания в Мариуполе становится почти невозможным. При этом внутри города фильтрационных органов нет и до них нужно добраться самостоятельно.

«После фильтрации в Старобешево можно либо самостоятельно вернуться в Мариуполь (транспорт не предоставляется, то есть автобусы в один конец), либо выбрать путь депортации в РоSSию. По крайней мере, в отличие от лагерей в Мангуше/Ялте/Никольском/Безымянное принуждение к депортации отсутствует», - отметил Андрющенко.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
В Гданьске появилась площадь Героического Мариуполя - мэрияВ Гданьске появилась площадь Героического Мариуполя - мэрия
Полк "Азов" подсчитал, сколько РФ потратила на войну только в МариуполеПолк "Азов" подсчитал, сколько РФ потратила на войну только в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты возобновили обыски и задержания, возможные провокации перед подготовкой штурма "Азовстали"В Мариуполе оккупанты возобновили обыски и задержания, возможные провокации перед подготовкой штурма "Азовстали"
В Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жарыВ Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жары
Оккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый "пресстур": в разведке рассказали деталиОккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый "пресстур": в разведке рассказали детали
Войска РФ проводят фильтрационные мероприятия в Мариуполе: город превращают в геттоВойска РФ проводят фильтрационные мероприятия в Мариуполе: город превращают в гетто
"Люди вынуждены искать новое жилье": в Мариуполе оккупанты метят уцелевшие дома"Люди вынуждены искать новое жилье": в Мариуполе оккупанты метят уцелевшие дома
Обстрел драмтеатра с людьми в Мариуполе: новые кадры опровергли роSSийские фейкиОбстрел драмтеатра с людьми в Мариуполе: новые кадры опровергли роSSийские фейки
Путин утверждает, что в Мариуполе уже "нет боевых действий"Путин утверждает, что в Мариуполе уже "нет боевых действий"
В Мариуполе рашисты продолжают бомбить "Азовсталь" с мирными жителями: фотоВ Мариуполе рашисты продолжают бомбить "Азовсталь" с мирными жителями: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости