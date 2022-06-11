В Мариуполе трое оккупантов погибли подорвавшись на мини

Сегодня в Мариуполе трое роSSийских оккупантов погибли, взорвавшись на мине.

"На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС РоSSии (министерства чрезвычайных ситуаций). Два работника МЧС оккупантов и один роSSийский военный погибли на месте", написал Андрющенко.