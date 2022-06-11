В Мариуполе трое оккупантов погибли подорвавшись на мини

"Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо", написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует ZN.ua.

В Мариуполе трое оккупантов погибли подорвавшись на мини
© Vesti

Сегодня в Мариуполе трое роSSийских оккупантов погибли, взорвавшись на мине.

"На территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС РоSSии (министерства чрезвычайных ситуаций). Два работника МЧС оккупантов и один роSSийский военный погибли на месте", написал Андрющенко.


Антон Герасименко, ZN.ua





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