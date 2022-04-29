Несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье и в целом Молдову

Покинуть страну просят после того, как в Приднестровье прогремело несколько взрывов, информирует ZN.ua.

После взрывов, прогремевших 25 и 26 апреля в Приднестровье, ряд стран рекомендуют своим гражданам покинуть данную территорию и Молдову в целом, сообщает NewsMaker.

Например, Министерство иностранных дел Болгарии 28 апреля повысило уровень риска путешествий в Молдову до 5-го, самого высокого, и теперь рекомендует своим соотечественникам покинуть данную страну и воздержаться от поездок туда.

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами», - говорится в сообщении ведомства.

Также покинуть территорию с нестабильной безопасностью рекомендовали своим гражданам министерства иностранных дел США, Германии, Израиля, Великобритании, Франции и Канады.

В молдавском МИД объясняют, что данные предостережения - часть стандартного протокола безопасности, в соответствии с которым действуют министерства иностранных дел разных стран.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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