Несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье и в целом Молдову

После взрывов, прогремевших 25 и 26 апреля в Приднестровье, ряд стран рекомендуют своим гражданам покинуть данную территорию и Молдову в целом, сообщает NewsMaker .

Например, Министерство иностранных дел Болгарии 28 апреля повысило уровень риска путешествий в Молдову до 5-го, самого высокого, и теперь рекомендует своим соотечественникам покинуть данную страну и воздержаться от поездок туда.

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами», - говорится в сообщении ведомства.

Также покинуть территорию с нестабильной безопасностью рекомендовали своим гражданам министерства иностранных дел США , Германии, Израиля, Великобритании, Франции и Канады.