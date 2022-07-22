«Росія все одно нападе»: Молдову попередили про неминуче, ситуація загострюється

"Молдова має дати дозвіл на спецоперацію в ПМР, щоб повернути собі контроль над цією територією".

Таку думку, як пише Politeka.net, у своєму телеграм-каналі висловив політичний експерт, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, коментуючи заяву глави МЗС невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва щодо наміру домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії.

"Придністров'я має намір приєднатися до росії", — заявив Ігнатьєв.

Коли саме це відбудеться Ігнатьєв не повідомив. Також учора Молдова не пустила до себе російські війська з Придністров’я для ротації.

Романенко, у свою чергу, нагадав, що ще у березні висловлював упевненість у тому, що Молдова має дати дозвіл на спецоперацію в ПМР, завдяки якій отримали б можливість повернути собі контроль над територією.

«Кишиневу боятися війни з Росією не варто, бо Росія все одно нападе. Точніше, вона напала у 1992 році, а тепер хоче анексувати всю Молдову. Тому Молдові доведеться ставати пліч-о-пліч з Україною. І чим швидше ми закриємо гнійник ПМР, тим вищі шанси, що Росія нічого не отримає. А Україна ще й отримає боєприпаси зі складів російської армії, які будуть не надто зайвими», - зазначив Романенко.

"Там є певна імітація дій, спрямована на звітність перед Кремлем, що вони там ще є і вони щось уявляють", - зазначив Братчук.