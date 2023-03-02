Росії не вистарчить ресурсів для вторгнення в Молдову — Речан

Росії не вистарчить ресурсів для вторгнення в Молдову, а Придністров'я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні, заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі румунського телебачення.

За його словами, ситуація у Молдові є стабільною. До того ж Росія не має прямого кордону з країною та знаходиться надто далеко.

«Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності», — цитує Речана Newsmaker .

Він додав, що РФ веде гібридну війну та використовує великий потік пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів у регіоні.

«Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ», - зазначив глава молдавського уряду.

Також прем’єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.