Росії не вистарчить ресурсів для вторгнення в Молдову — Речан

Глава уряду Молдови зазначив, що Придністровя також зацікавлене у мирі, інформує ZN.ua.

Росії не вистарчить ресурсів для вторгнення в Молдову — Речан
© Dorin Recean прем'єр-міністр Молдови/facebook

Росії не вистарчить ресурсів для вторгнення в Молдову, а Придністров'я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні, заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі румунського телебачення.

За його словами, ситуація у Молдові є стабільною. До того ж Росія не має прямого кордону з країною та знаходиться надто далеко.

«Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності», — цитує Речана Newsmaker.

Він додав, що РФ веде гібридну війну та використовує великий потік пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів у регіоні.

«Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ», - зазначив глава молдавського уряду.

Також прем’єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Шоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянинуШоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянину
Черговий теракт від Росії - ракета окупантів влучила у житловий будинок у Запоріжжі: всі подробиці, фото та відеоЧерговий теракт від Росії - ракета окупантів влучила у житловий будинок у Запоріжжі: всі подробиці, фото та відео
Росії не місце в ООН – TimeРосії не місце в ООН – Time
Модова заперечила заяви Росії про провокації України в Придністров'їМодова заперечила заяви Росії про провокації України в Придністров'ї
Генпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажанняГенпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажання
Країна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ ГрадКраїна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ Град
"Ніж у спину" Росії: у ЗСУ є несподіваний постачальник ракет для "Градів""Ніж у спину" Росії: у ЗСУ є несподіваний постачальник ракет для "Градів"
Дитину – у притулок, батька – за ґрати: у Росії дівчинка серйозно поплатилася за антивоєнний малюнокДитину – у притулок, батька – за ґрати: у Росії дівчинка серйозно поплатилася за антивоєнний малюнок
WP: США краще бути готовими втілити свої погрози, якщо Китай почне постачати Росії зброюWP: США краще бути готовими втілити свої погрози, якщо Китай почне постачати Росії зброю
Десятки одиниць техніки та сотні окупантів: свіже зведення втрат Росії в УкраїніДесятки одиниць техніки та сотні окупантів: свіже зведення втрат Росії в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости