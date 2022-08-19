РФ хоче знищити військовим шляхом Україну, Молдову, Грузію та Казахстан – радник керівника ОП

Росіяни ведуть розмови про мирні переговори аби виграти час і відновити сили

РФ хоче знищити військовим шляхом Україну, Молдову, Грузію та Казахстан – радник керівника ОП
Росія планує захопити кілька держав
© Минобороны РоSSии/t.me

Заявами про мирні переговори Росія намагається відвернути увагу України та світу, щоб виграти час для відновлення сил та продовження загарбницької політики. Окрім України Росія хоче знищити військовим шляхом Молдову, Грузію та Казахстан. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska.

«Велика угода про війну і мир неможлива, тому що Росія в цьому не зацікавлена. У Кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом. Також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає», – сказав він.

За його словами, заяви РФ про мирні переговори на є щирими, а є звичайною пасткою.


Артем Руденко, ZN.ua





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