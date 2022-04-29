В ВСУ рассказали детали уничтожения железнодорожного моста между Мелитополем и Крымом

Мост служил оккупантам для перевозки оружия, техники и топлива

В ВСУ рассказали детали уничтожения железнодорожного моста между Мелитополем и Крымом
© ССО ВСУ

Мост, расположенный неподалеку от оккупированного Мелитополя, служил важной артерией для оккупантов, поэтому он стал целью Сил специальных операций. Движение сопротивления ССО успешно уничтожило переправу, чем существенно усложнило логистику оккупантов. Об этом сообщили на странице Командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

“Разрушенный мост на фото – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами”, – говорится в сообщении ССО.

Этим мостом усиливались части оккупантов, находящихся в районе Пологов, Токмака и Мариуполя.

Учитывая его роль в логистике россиян и довольно большой размер и сложность в восстановлении, ССО решили его уничтожить. Операцию тщательно спланировали и бойцы Движения сопротивления ССО успешно выполнили.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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