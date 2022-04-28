Украинские защитники возобновили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области — Генштаб ВСУ

Силы обороны вернули под контроль Украины поселок Кутузовка Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Отмечается, что наибольшая активность роSSийских оккупантов сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Также вражеская армия продолжает наступать на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил и установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями, удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Генштаб рассказал и о ситуации на отдельных направлениях:

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Авиация РФ продолжает наносить ракетно-авиационные удары по Украине с территории Беларуси, используя, в частности, аэродром Барановичи. Тем временем средства ПВО ВС Беларуси продолжают дежурить в усиленном режиме.

На Сиверском направлении нет признаков подготовки к новому наступлению. РоSSияне усиливают прикрытие определенных участков границы. В частности, на территории Черниговской и Сумской областей разместили дополнительные подразделения росгвардии.

На Слобожанском направлении РФ развернула до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М" на территории Белгородской области РоSSии. Также продолжается перегруппировка вражеских сил: в РФ вывели БТГ воздушно-десантных войск из-за значительных потерь личного состава и техники, а в Харьковскую область переместили БТГ из подразделений 29-й армии Восточного военного округа из Белгородской области. Оккупанты продолжают и ведение воздушной разведки с помощью БПЛА.

РоSSийские подразделения пытались наступать на позиции ВСУ в направлениях Бражковки и Довгенького, однако понесли потери и отошли. Также не преуспели при попытке взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи. В то же время, украинским защитникам удалось восстановить контроль над Кутузовкой Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ производили огневое поражение украинских позиций, применяя реактивные системы залпового огня и артиллерию практически вдоль всей линии столкновения.

Враг безуспешно пытался полностью захватить Рубежное, но понес потери и отступил на прежние позиции. На Кураховском направлении попытка наступления в направлениях Сладкого и Новомихайловки тоже не удалась. РоSSияне продолжили наносить авиационные удары по Мариуполю и сосредоточили основные усилия на блокировании украинских защитников на "Азовстали", чтобы не допустить их прорыва. В направлении Донецк - Запорожье оккупанты проводили наступление в направлении Нескучного и Времовки, успеха не имели. Продолжают усиливать группировку войск.

На Южнобужском направлении ВСУ успешно отразили попытку штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабли продолжают наносить ракетные удары по территории Украины для изоляции района ведения боевых действий. Также производят разведку.