РоSSийские командиры расстреливают некоторых солдат, чтобы заставить других воевать в Украине, - СБУ

"Здесь у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае".

Чтобы вынудить своих солдат воевать в Украине, роSSийские командиры некоторых расстреливают.

Об этом свидетельствуют перехваченные голосовые сообщения одного захватчика, которые обнародовала Служба безопасности Украины.

"Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", – жалуется оккупант.

Он недоволен новыми силами, прибывшими для пополнения личного состава.

"Здесь у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров, с ними проблема", – возмущается захватчик.

Он добавил, что аналогичные настроения есть и у роSSийских офицеров. Поэтому хочет поскорее бросить войну и вернуться домой.

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтобы много-много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется…" – озвучивает свои "мечты" роSSийский оккупант.

"Имея такие "семейные" ценности - неудивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине. Но они будут отвечать за все!" - отметили в СБУ .

Напомним, ранее в Службе безопасности сообщили, что все больше россиян отказываются идти на войну, особенно те, которых отправили на доукомплектацию в РФ после сокрушительного поражения от Вооруженных Сил Украины.

В то же время руководство роSSийских оккупантов не хочет забирать раненых с поля боя, а потери настолько велики, что командиры боятся представлять реальные данные наверх.