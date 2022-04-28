"Открытка из Москвы" генсеку ООН? У Зеленского отреагировали на обстрел Киева

РоSSия любит громкие "приветы" иностранным гостям. Так, 28 апреля, во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киеве , по столице ударили ракетами.

На это "совпадение" обратил внимание Михаил Подоляк.

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря. Еще позавчера Гутерреша сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему РоSSия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - задался вопросом советник президента.