"Открытка из Москвы" генсеку ООН? У Зеленского отреагировали на обстрел Киева

РоSSия любит громкие "приветы" иностранным гостям. Так, 28 апреля, во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киеве, по столице ударили ракетами.

На это "совпадение" обратил внимание Михаил Подоляк.

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря. Еще позавчера Гутерреша сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему РоSSия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - задался вопросом советник президента.

Генсек ООН прибыл в Украину после визита в Москву, где он договаривался с Путиным о "зеленом коридоре" для гражданских лиц и гуманитарных грузов. ООН заявила после встречи, что диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В Кремле отрицают его согласие.


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Ким опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянамиКим опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянами
РоSSийские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской областиРоSSийские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской области
"Бросили под обстрел, теперь скорбят": оккупанты "мобилизовали" под Мариуполь известных музыкантов"Бросили под обстрел, теперь скорбят": оккупанты "мобилизовали" под Мариуполь известных музыкантов
Президент Украины появился на обложке TIME: «Внутри мира Зеленского»Президент Украины появился на обложке TIME: «Внутри мира Зеленского»
Оккупанты нанесли массированный обстрел Нью-Йорка: много жертв, фотоОккупанты нанесли массированный обстрел Нью-Йорка: много жертв, фото
За сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненыеЗа сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненые
В результате обстрелов на Харьковщине погибли два человека, – СинегубовВ результате обстрелов на Харьковщине погибли два человека, – Синегубов
Оккупанты одиннадцать раз обстреляли Харьков, есть жертвыОккупанты одиннадцать раз обстреляли Харьков, есть жертвы
Оккупанты обстреляли Лисичанск, уничтожены 13 домов — глава ОВАОккупанты обстреляли Лисичанск, уничтожены 13 домов — глава ОВА
Оккупанты обстреляли Сумщину: более 50 прилетов за полчасаОккупанты обстреляли Сумщину: более 50 прилетов за полчаса
Последние новости
Подгружаем последние новости