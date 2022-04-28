Состоялся еще один обмен пленными, Украина освободила 45 своих граждан, - Верещук

Среди них – как военные, так и гражданские.

Состоялся еще один обмен пленными, Украина освободила 45 своих граждан, - Верещук
Фото: ОПУ

Сегодня состоялся очередной обмен пленными.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня освободили из роSSийского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены)", - отметила Верещук.

По ее словам, также удалось вернуть в Украину 12 гражданских.

Напомним, 26 апреля состоялся шестой обмен пленными, были возвращены 19 украинцев.

19 апреля состоялся пятый с начала полномасштабной войны обмен пленными. Украине удалось вернуть 60 военнослужащих, 10 из которых – офицеры, и 16 гражданских.

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