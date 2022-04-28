Оккупанты разрушили "Искандерами" Кременчугскую ТЭЦ: под угрозой следующий отопительный сезон

Оккупанты разрушили "Искандерами" Кременчугскую ТЭЦ: под угрозой следующий отопительный сезон

Удар был нанесен 24-го апреля, в результате чего разрушена Кременчугская ТЭЦ.

РоSSийские баллистические ракеты «Искандер» разрушили Кременчугскую ТЭЦ. Об этом стало известно из фотоотчета, представленного Дмитрием Луниным, главой Полтавской ОГА.

Также известно, правоохранители поймали пожилую коллаборантку, которая предоставляла оккупантам тайную информацию о наших военных. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.


Дарина Силина, politeka.net

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