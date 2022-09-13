Телеканал «Рада» запросив коментувати опалювальний сезон депутат, який звинуватив у російському вторгненні в Україну США

До війни він був активним прихильником російських наративів, інформує ZN.ua.

Телеканал «Рада» запросив коментувати опалювальний сезон депутат, який звинуватив у російському вторгненні в Україну США
© Верховна Рада

Телеканал «Рада» в рамках єдиного телемарафону запросив як коментатора майбутнього опалювального сезону обраного від забороненої зараз «ОПЗЖ» депутата Анатолія Бурміча, який після 24 лютого заявляв, що Росію на вторгнення в Україну спровокували США.

Як пише «Детектор медіа», в ефірі журналісти обговорювали з депутатом опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики та не має безпосереднього відношення до цього питання.

Видання зазначає, що до повномасштабного вторгнення Бурміч був частим гостем ефірів телеканалів Медведчука, де проголошував проросійські наративи про «зовнішнє управління». А після російського вторгнення в трансляції ютуб-каналу Ukrlive, який згодом було знищено з усіма відео, Бурміч звинуватив у всьому США, а про оборону України казав: «Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?»


Ірина Знась, ZN.ua





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