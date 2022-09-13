Телеканал «Рада» запросив коментувати опалювальний сезон депутат, який звинуватив у російському вторгненні в Україну США

Телеканал «Рада» в рамках єдиного телемарафону запросив як коментатора майбутнього опалювального сезону обраного від забороненої зараз «ОПЗЖ» депутата Анатолія Бурміча, який після 24 лютого заявляв, що Росію на вторгнення в Україну спровокували США .

Як пише « Детектор медіа », в ефірі журналісти обговорювали з депутатом опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики та не має безпосереднього відношення до цього питання.