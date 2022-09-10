Опалювальний сезон під загрозою: Шмигаль звернувся до Мінфіну США

Україна попросила транш у 1,5 млрд доларів на закупівлю газу, інформує ZN.ua.

Опалювальний сезон під загрозою: Шмигаль звернувся до Мінфіну США
© Офіс президента

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з міністром фінансів США Джанет Єллен і у розмові підняв питання щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону, що наближається. Мова йшла про гроші на закупівлю газу, зазначається у Telegram прем'єра.

«Ведемо перемовини про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу», – написав він.

Також Шмигаль подякував адміністрації Джо Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових 11,7 млрд доларів.


Олена Середа, ZN.ua





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