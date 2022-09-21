У Києві ловлять навідників, які допомагають окупантам зірвати опалювальний сезон: що відомо про зрадників

У Києві ловлять навідників, які допомагають окупантам зірвати опалювальний сезон: що відомо про зрадників

Агентурна група рф передавала дані про київські ТЕЦ для зриву опалювального сезону в столиці.

Трьох посібників держави-агресора вже ув'язнили. Про це в середу, 21 вересня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними силовиків, агентурну групу сформував співробітник управління федеральної служби безпеки рф у Ростовській області після 24 лютого — до її складу увійшли четверо мешканців Києва. Їхнім основним завданням була передача даних про розташування українських військ, теплових електростанцій і залізничної інфраструктури. За кожний такий звіт українці отримували по 5 тисяч гривень. Розрахунки проводилися за допомогою криптовалютних гаманців і банківських карток, оформлених на третіх осіб.

"Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву протягом підготовки до опалювального сезону", — повідомили в СБУ.

Українським силовикам вдалося вчасно викрити й затримати посібників окупанта. Під час обшуків у них знайшли мобільні телефони з листуванням із російським куратором і банківські картки.

Трьом затриманим вже повідомили про підозру в державній зраді — вони були взяті під варту за рішенням суду. Ще один отримав підозру за статтею про незаконну передачу інформації.


Алексей Ионов, politeka.net





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