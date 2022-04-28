ПАСЕ запустила процесс создания специального трибунала по РоSSии, - Наталуха

"В качестве приятного бонуса – этот документ выводит также за рамки закона идеологию "русского мира".

ПАСЕ запустила процесс создания специального трибунала по РоSSии, - Наталуха
Фото: Facebook/Дмитро Наталуха

ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, которая должна начать политический процесс создания специального трибунала по РоSSии.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Украинская делегация боролась, как львы, за каждый голос и в конце концов, несмотря на весомое сопротивление отдельных коллег из разных стран, нам всем удалось принять эту без преувеличения - историческую резолюцию", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что "в качестве приятного бонуса – этот документ выводит также за рамки закона идеологию "русского мира".

Согласно тексту резолюции ПАСЕ, перед трибуналом должно предстать как военно-политическое руководство РФ, так и непосредственно совершавшие преступления, передает "Укринформ".

Трибунал также должен получить полномочия на расследование и судебное преследование преступления агрессии, предположительно совершенное политическим и военным руководством РФ. Еще трибунал должен иметь право выдавать международные ордера на арест без ограничения иммунитетом государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

Специальный судебный орган должна создать группа государств-единомышленников в форме многостороннего договора, одобренного Генассамблеей ООН и при поддержке Совета Европы, Европейского Союза и других международных организаций.

Трибунал предлагают разместить в Страсбурге (Франция).

По инициативе представителей украинской делегации в резолюцию ПАСЕ внесли предложение "использовать активы граждан россии, подпадающих под санкции, за их ответственность в захватнической войне, начатой против Украины роSSийской федерацией, как только их (активов - Ред.) конфискация будет окончательной, для компенсации Украине и его гражданам любого ущерба, причиненного захватнической войной роSSийской федерации".

Напомним, после обнародования свидетельств военных преступлений, совершенных роSSийскими войсками в Буче, в Германии предложили создать трибунал для наказания виновных, подобный существовавшему в Югославии.

В начале апреля петиция за создание нового трибунала над Россией собрала 1,7 млн голосов из 2 млн необходимых

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