Північна Корея запустила одразу три ракети

Разом: 37 випробувань ракет на рік.

Північна Корея запустила одразу три ракети

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у суботу Північна Корея запустила щонайменше три балістичні ракети малої дальності з полігону на південь від Пхеньяну, що стало останньою подією за рік безпрецедентних випробувань зброї.

У повідомленні для журналістів Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що снаряди було випущено з району Чхунхва провінції Північна Хванхе близько 8 години ранку за місцевим часом у суботу.

Міністерство оборони Японії повідомило, що три балістичні ракети - кожна з максимальною висотою польоту близько 100 кілометрів і дальністю польоту приблизно 350 кілометрів - впали у води біля східного узбережжя Корейського півострова, за межами виключної економічної зони Японії.

Це 37-й день цього року, коли Північна Корея провела запуск ракети, згідно з підрахунками CNN.

Минулого тижня вона запустила дві балістичні ракети малої дальності, за даними офіційних осіб Південної Кореї.

У 2020 році Північна Корея провела чотири ракетні випробування. 2021 року вона подвоїла це число. У 2022 році ізольована країна запустила більше ракет, ніж будь-якого іншого рекордного року, запустивши 23 ракети за один день.

Цього року Північна Корея запустила понад 90 крилатих і балістичних ракет, демонструючи низку озброєнь, тоді як експерти попереджають про можливе ядерне випробування.

Раніше Північна Корея запустила на територію Південної групу безпілотників, яким ППО Південної Кореї збити не вдалося, а вчора здійснила пуск балістичної ракети.

Хоча самі випробування є чимось новим, їх частота знаменує собою значну ескалацію, яка поставила під загрозу Тихоокеанський регіон.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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