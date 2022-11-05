Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Жовтого моря

Північна Корея запустила чотири балістичні ракети малої дальності в напрямку Жовтого моря в суботу, 5 листопада. Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє Yonhap .

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що зафіксував запуски з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 ранку та 11:59 ранку.

Ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю 5 Махів.