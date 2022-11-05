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2022-11-05
Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Жовтого моря
Чергова провокація відбулася в останній день масштабних повітряних навчань Південної Кореї та США, інформує
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Північна Корея запустила чотири балістичні ракети малої дальності в напрямку Жовтого моря в суботу, 5 листопада. Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що зафіксував запуски з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 ранку та 11:59 ранку.
Ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю 5 Махів.
Чергова провокація Північної Кореї відбулася в останній день масштабних спільних повітряних навчань Південної Кореї та США.
Анастасія Гурін, ZN.ua