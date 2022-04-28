Потап высмеял будущее Путина меткой фотожабой с Алиной Кабаевой: фото

Фотографии жен русских оккупантов с двумя купюрами в руках, которые они получили за смерть мужей, стали поводом для многочисленных шуток и фотожаб. Ранее вдов "героев Новороссии" высмеял Михаил Заливако, теперь на эту тему пошутил Потап, информирует Апостроф .

Героями шутки рэпера стал Владимир Путин и бывшая роSSийская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента страны-оккупанта. Потап взял свежий снимок Кабаевой, на котором она позирует с георгиевской лентой на груди, и прифотошопил к нему две купюры по 5 тысяч рублей.

Фото: instagram.com/realpotap

Таким образом музыкант намекнул, что совсем скоро Алина получит денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за своего умершего мужчину, как это уже произошло с женами русских солдат. "Ждем!", - коротко написал Потап.

"Ждем с нетерпением", - подключились комментаторы. - "Мы ей накинем", "Очень очень ждем", "Мы всей Украиной скинемся, лишь бы побыстрее", "Классс! Очень ждем! И берцы ей пусть подарят, что б было в чем ходить потом!", "Не за горами тот день".

Фото: Getty Images