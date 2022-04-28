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2022-04-28
РоSSийские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской области
К счастью, никто из пограничников не пострадал.
© Фото из открытых источников
РоSSийские войска в четверг, 28 апреля, обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска «Сеньковка» Черниговской области, где сходятся границы трех стран – Украины, Белоруссии и РоSSии.
Как сообщили в МВД Украины, пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрелы с территории РоSSии в районе украинского пункта пропуска «Сеньковка». В частности, враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.
К счастью военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.
Ирина Знась, ZN.ua