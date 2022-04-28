Именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, издевались и избивали.
Обнародованы имена 10 роSSийских военнослужащих, подозреваемых в пытках людей в Буче, – Венедиктова
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили статус подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением в Буче первым 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РоSSии.
Об этом в соцсети Facebook написала Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова.
Статус присвоен:
-
младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву,
-
рядовому Григорию Нарышкину,
-
рядовому Василию Князеву,
-
ефрейтору Семену Мальцеву,
-
рядовому Сергею Пескареву,
-
рядовому Альберту Раднаеву,
-
ефрейтору Михаилу Кашину,
-
ефрейтору Андрею Бизяеву,
-
ефрейтору Дмитрию Сергиенко,
-
сержанту Никите Акимову.
“В достаточно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады», – отметила Венедиктова.
У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых истязали беспричинно. РоSSийские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении.
“Имеем доказательства, что, конечно же, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и трофейную бытовую технику. Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать также журналисты "Следствие.Инфо". Пока мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче”, – говорится в сообщении.
Тех, кто узнает этих роSSийских военнослужащих и имеет свидетельства об их причастности к другим зверствам, просят присылать доказательства на платформу warcrimes.gov.ua или звонить в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.
Напомним, в Украине создадут Книгу палачей – сборник сведений о каждом роSSийском военном преступнике, причастном к зверствам на территории Украины.