Обнародованы имена 10 роSSийских военнослужащих, подозреваемых в пытках людей в Буче, – Венедиктова

Именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, издевались и избивали.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили статус подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением в Буче первым 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РоSSии.

Об этом в соцсети Facebook написала Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова.

Статус присвоен:

  1. младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву,

  2. рядовому Григорию Нарышкину,

  3. рядовому Василию Князеву,

  4. ефрейтору Семену Мальцеву,

  5. рядовому Сергею Пескареву,

  6. рядовому Альберту Раднаеву,

  7. ефрейтору Михаилу Кашину,

  8. ефрейтору Андрею Бизяеву,

  9. ефрейтору Дмитрию Сергиенко,

  10. сержанту Никите Акимову.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

“В достаточно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады», – отметила Венедиктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых истязали беспричинно. РоSSийские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении.

“Имеем доказательства, что, конечно же, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и трофейную бытовую технику. Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать также журналисты "Следствие.Инфо". Пока мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче”, – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Тех, кто узнает этих роSSийских военнослужащих и имеет свидетельства об их причастности к другим зверствам, просят присылать доказательства на платформу warcrimes.gov.ua или звонить в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Напомним, в Украине создадут Книгу палачей – сборник сведений о каждом роSSийском военном преступнике, причастном к зверствам на территории Украины.

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