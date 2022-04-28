Полк "Азов" подсчитал, сколько РФ потратила на войну только в Мариуполе

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослава Паламарь (Калина) обратился к украинцам по поводу ситуации в Мариуполе сегодня.

"Эта ночь это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества. Для всех военных слова и действие это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют", - сказал Паламарь в видеообращении.

Военный призывает оказать защитникам Мариуполя обещанную помощь.

Также Паламарь обратился к врагу на русском языке и обнародовал страшные цифры, потраченные на войну вместо строительства школ, больниц, детских садов.

"В общем это 1 111 200 180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, медицинские расходы, питание и прочее. Вдумайтесь, эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это - только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом. Не верите в нашу статистику - спросите официальные власти на россии сколько погибло на крейсере Москва?" - говорится в обращении.

"Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех надеющихся и верящих в Родину... Сегодня я скажу не Мариуполь это Украина, а Украина - это Мариуполь" - добавил Святослав Паламарь.

Напомним, ранее исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына записал очередное обращение из Мариуполя, который оккупанты держат в осаде с начала войны. Он призвал применить процедуру экстракции (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским, скрывающимся на "Азовстали".