Предложение было поддержано 586 депутатами.
Парламент Германии одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения (обновления)
Бундестаг Германии большинством голосов одобрил предложение о поставках тяжелого оружия Украине.
Об этом сообщил bundestag.de.
Предложение поддержали 586 депутатов, в том числе члены партии правящей коалиции и оппозиционный блок ХДС/ХСС.
Против проголосовали 100, а семь депутатов воздержались.
Принятию решения предшествовали часовые дебаты.
Лидер парламентской группы Зеленых Бритта Хасельман отмечает, что решение о таких поставках оружия не будет приниматься легкомысленно.
“Мы решаемся, мы сомневаемся, да, мы ссоримся, но мы решаем, и это в конечном счете имеет значение. Нужно будет со всем считаться, чтобы не стать участником войны самому, с одной стороны, и не оставить Украину беззащитной перед Россией-агрессором, с другой”, – сказала она.
Она добавила, что "Украина имеет неограниченное право на самооборону в соответствии с Уставом ООН".
Относительно импорта газа и нефти из РоSSии она также подчеркнула необходимость "делать все возможное, чтобы выйти из этой безумно закрепленной зависимости от ископаемого топлива".
Обновление. Как пишет Немецкая волна, в решении Бундестаг призвал правительство ФРГ "продолжить и, если возможность, ускорить поставки Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений в рамках круговых поставок".
В то же время, в документе отмечается, что передача этой техники Украине не должна привести к подрыву обороноспособности самой Германии.
Напомним, Германия согласилась предоставить Украине зенитные самоходные установки Gepard.
Министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия готова прекратить поставки роSSийской нефти и это вопрос нескольких дней.