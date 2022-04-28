Парламент Германии одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения (обновления)

Предложение было поддержано 586 депутатами.

Парламент Германии одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения (обновления)
Бундестаг
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Бундестаг Германии большинством голосов одобрил предложение о поставках тяжелого оружия Украине.

Об этом сообщил bundestag.de.

Предложение поддержали 586 депутатов, в том числе члены партии правящей коалиции и оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Против проголосовали 100, а семь депутатов воздержались.

Принятию решения предшествовали часовые дебаты.

Лидер парламентской группы Зеленых Бритта Хасельман отмечает, что решение о таких поставках оружия не будет приниматься легкомысленно.

“Мы решаемся, мы сомневаемся, да, мы ссоримся, но мы решаем, и это в конечном счете имеет значение. Нужно будет со всем считаться, чтобы не стать участником войны самому, с одной стороны, и не оставить Украину беззащитной перед Россией-агрессором, с другой”, – сказала она.

Она добавила, что "Украина имеет неограниченное право на самооборону в соответствии с Уставом ООН".

Относительно импорта газа и нефти из РоSSии она также подчеркнула необходимость "делать все возможное, чтобы выйти из этой безумно закрепленной зависимости от ископаемого топлива".

Обновление. Как пишет Немецкая волна, в решении Бундестаг призвал правительство ФРГ "продолжить и, если возможность, ускорить поставки Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений в рамках круговых поставок".

В то же время, в документе отмечается, что передача этой техники Украине не должна привести к подрыву обороноспособности самой Германии.

Напомним, Германия согласилась предоставить Украине зенитные самоходные установки Gepard.

Министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия готова прекратить поставки роSSийской нефти и это вопрос нескольких дней.

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