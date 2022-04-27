Глава государства подписал указ о награждении 173 украинских защитников.
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2022-04-27
Зеленский присвоил Наеву Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
Об этом глава государства заявил в обращении по итогам 63-х суток противостояния украинского народа роSSийскому агрессору.
Президент сообщил, что только что подписал указы о награждении украинских героев.
Согласно ему государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Текста указа на сайте главы государства пока нет.
Напомним, 24 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины. полковнику, заместителю командира 128-й бригады ВСУ Денису Чаюку.