Зеленский присвоил Наеву Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Об этом глава государства заявил в обращении по итогам 63-х суток противостояния украинского народа роSSийскому агрессору.

Президент сообщил, что только что подписал указы о награждении украинских героев.

Согласно ему государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Текста указа на сайте главы государства пока нет.

Напомним, 24 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины. полковнику, заместителю командира 128-й бригады ВСУ Денису Чаюку.