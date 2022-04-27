Итальянская организация "CESVI" планирует помочь Украине отстроить Бучу

Итальянская неправительственная организация "CESVI" выразила намерение способствовать восстановлению города Буча в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram по итогам встречи с генеральным менеджером "CESVI" Пьерсильвио Фаджано и старшим специалистом по чрезвычайным ситуациям, советником по вопросам безопасности Пьетро Фиоре.

По словам Павлюка, темой обсуждения была ликвидация последствий роSSийской агрессии на территории Бучи.

"Практически ежедневно мы встречаем на Киевщине зарубежные делегации. Представители разных стран собственными глазами удостоверяются, какие разрушения оставляют после себя роSSийские войска. Искренне благодарен, что слова поддержки подкрепляются практической помощью. В частности, итальянская организация "CESVI" выразила намерение способствовать восстановлению Бучи. Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки", — отметил Александр Павлюк.

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Ранее городской глава Бучи Анатолий Федорук рассказал, что роSSийские военные убивали жителей города по специальным спискам, которые помогли составить местные коллаборанты.

Буча – это пейзаж ужаса. Когда роSSийское наступление на Киев застопорилось, город захлестнула кампания террора и мести в отношении мирных жителей.

Лучший день, который теперь может наступить, – наказание военных преступников. Включая роSSийских генералов, отдающих приказы, солдатов, стреляющих в мирных людей, пропагандистами и артистами, которые поют и врут в поддержку кровавого режима.