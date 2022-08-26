Німецьким депутатам порадили спочатку з’їздити в Бучу та поспілкуватись із місцевими, а потім говорити про переговори з РФ

Насамперед мир в Україну несе західна зброя, зазначають у Зеленського, інформує ZN.ua.

Німецьким депутатам порадили спочатку з’їздити в Бучу та поспілкуватись із місцевими, а потім говорити про переговори з РФ
© Офіс президента

Радик керівника Офісу президента України Михайло Подоляк порадив усім прибічникам мирних переговорів з Росією, яка провадить свою війну проти України, у Німеччині спочатку приїхати до України та обговорити це питання із родинами закатованих російськими солдатами українців.

Він наголосив, що західна зброя, яку прибічники «дипломатичного врегулювання» пропонують припинити постачати Україні, насправді несе мир, допомагаючи захистити наших дітей.

«Ще раз по пунктах. Російська армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців», - резюмував він.

Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає ?? перестати допомагати ??, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 26, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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