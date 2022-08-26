Німецьким депутатам порадили спочатку з’їздити в Бучу та поспілкуватись із місцевими, а потім говорити про переговори з РФ

Радик керівника Офісу президента України Михайло Подоляк порадив усім прибічникам мирних переговорів з Росією, яка провадить свою війну проти України, у Німеччині спочатку приїхати до України та обговорити це питання із родинами закатованих російськими солдатами українців.

Він наголосив, що західна зброя, яку прибічники «дипломатичного врегулювання» пропонують припинити постачати Україні, насправді несе мир, допомагаючи захистити наших дітей.

«Ще раз по пунктах. Російська армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців», - резюмував він.