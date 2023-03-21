Я відчуваю гнів: прем'єр Японії відвідав Бучу

21 березня японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда під час свого візиту в Україну побував у Бучі Київської обалсті, яка серйозно постраждала від російського наступу рік тому, інформує Апостроф.

Про це інформує "Апостроф", посилаючись на повідомлення та фото у мережі.

Очільник уряду Японії відвідав тамтешню церкву, поклав квіти, віддавши шану жертвам російської агресії.

За словами Фуміо Кісіди, те, що пережили жителі Бучі, є звірством.

"Світ був вражений, коли рік тому в Бучі були вбиті безневинні мирні жителі. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут... Я представляю громадян Японії, щоб висловити свої співчуття загиблим", - наголосив посадовець.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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